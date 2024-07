Kinga Rusin nigdy nie wyglądała lepiej! Odkąd gwiazda TVN pokazała pierwsze zdjęcia w bikini zrobione podczas sesji do magazynu „Be Active”, nie milkną głosy zachwytu nad jej sylwetką. Nic dziwnego, bo dziennikarka ma 45 lat i figurę nastolatki! Kaloryfer na brzuchu, umięśnione ramiona, perfekcyjne nogi i pośladki bez śladu cellulitu. Swój przepis na formę Kinga Rusin zdradziła w najnowszym "Fleszu"!

– Wreszcie czuję się świetnie w swojej skórze. Jestem w dobrej formie i mam tego świadomość. Kompletnie zmieniłam nawyki żywieniowe, zaczęłam bardzo świadomie wybierać produkty, żeby czerpać

z nich to, czego naprawdę potrzebuje moj organizm. Wykluczyłam z diety to, co mi nie służyło, i wróciłam do regularnych ćwiczeń – zdradza „Fleszowi” Kinga Rusin.

Gwiazda TVN schudła od kwietnia do lipca osiem kilo! Nosi teraz rozmiar 34 (wcześniej nosiła 38). Sekrety dobrego wyglądu i diety Kinga zdradza w swojej nowej książce – „Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporadnik”. Jak się okazuje, gwiazda w ogóle nie je mięsa. W jej diecie nie ma też białych produktów, czyli mleka, mąki i cukru. Kinga musiała też ograniczyć warzywa kapustne i... ulubioną kaszę jaglaną. Dlaczego? Ze względów zdrowotnych. Dziś czuje się i wygląda doskonale. Jak jej się to udało? Rusin je co trzy godziny, głównie warzywa, ale również kasze, jajka i ryby – wszystko w ściśle określonych ilościach. Poza tym używa wyłącznie ekologicznych kosmetyków swojej marki Pat & Rub.

W rozmowie z „Fleszem” Kinga zdradziła, że od dziecka uprawia sport. Obecnie biega, pływa. Czasem zagląda też na siłownię, gdzie ćwiczy pod okiem trenera personalnego.

– Chciałam pokazać kobietom, że jak się chce, to można! Niezależnie od wieku – zdradziła Rusin.

Kinga Rusin zachwyciła sylwetką w trakcie sesji do magazynu "Be Active".

Facebook / Kinga Rusin

Dziennikarka i jej córka wyglądają jak koleżanki!