Internauci skorzystali z okazji, że Ania z "Rolnik szuka żony" postanowiła odpowiadać na pytania i wypytali ją dosłownie o wszystko, w związku z jej błogosławionym stanem. Niektórym się wydawało, że podczas świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony", Jakub bez konsultacji postanowił zdradzić, że spodziewają się dziecka:

Reklama

Chyba nie chciałaś mówić o ciąży ale Kuba nie wytrzymał. Było uzgodnione?

Faktycznie tak było? Ania z "Rolnik szuka żony" postanowiła zdradzić kulisy.

Ania z "Rolnik szuka żony" o zachowaniu Jakuba w świątecznym odcinku

Ania z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży. Radosną nowiną podzielili się podczas świątecznego odcinka formatu. To właśnie Jakub zdradził i wieści o ciąży, jak i to, że będzie to syn. Uczestnik był podekscytowany, ponieważ będzie to już jego drugi synek, oprócz tego jest także ojcem dwóch córek - są to dzieci z poprzedniego małżeństwa. Widzowie jednak mieli wrażenie, że Ania nie do końca chciała dzielić się informacjami o ciąży i jej szczegółach przed kamerami, a jej partner sam zadecydował, by to zrobić. Czy faktycznie tak było?

Mamy tu kolejną sytuację, gdzie widz dwuznacznie zinterpretował moją reakcję - zaczęła Ania.

Rolnik szuka żony TVP Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Za szybko na dziecko? Ania z "Rolnika" o powiększeniu rodziny z Jakubem

Przyznała, że faktycznie, może nie chciała dzielić się od razu tym, czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki, ale sam fakt obwieszczenia wieści o ciąży był przez nich wcześniej uzgodniony. W związku z tym, że poznali się na planie "Rolnika" to również na jego planie chcieli podzielić się swoim szczęściem związanym z oczekiwaniem na dziecko.

Nie chciałam od razu zdradzać płci dziecka i w tv się droczyłam z Kubą, mówiąc: Nie mówmy jeszcze. Chciałam coś zostawić jako niespodziankę na później, ale nie byłam na to zła. A o ciąży było ustalone, że powiemy w odcinku świątecznym. To żadna tajemnica nie była.

Instagram @aniaderbiszewska Instagram @aniaderbiszewska

Zobacz także: Spór o dzieci. Ania z "Rolnika" o Jakubie: "Pozory czasem mylą"

Reklama

Bez wątpienia związek Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony" budzi kontrowersje w sieci. Nie wszyscy chcą wierzyć, że to miłość na całe życie, a rolnicy muszą tłumaczyć się ze swojej miłości. Ania jest bombardowana niedyskretnymi pytaniami, a niektórzy nawet pozwalają sobie przekraczać granicę, pytając wprost, czy nie boi się, że zostanie sama z dzieckiem, lub czy nie bała się zachodzić w ciążę z mężczyzną, który ma już dzieci z poprzedniego związku.

Instagram/@jakub_manikowski