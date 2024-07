Natalia Siwiec po meczach Euro, które odbywały się w Polsce, szybko stała się ulubienicą mediów. Popularność, którą osiągnęła przerosła oczekiwania chyba jej samej. Od dwóch lat jest stałą bywalczynią imprez, dostała nawet własne reality-show oraz angaż do trwającego jeszcze "Tańca z Gwiazdami". Niedawno musiała pożegnać się z programem i zaczęto o niej mówić głównie w kontekście konfliktu z byłą już przyjaciółką, Patrycją Mikułą. Przypomnijmy: Siwiec i Mikuła nie są już przyjaciółkami. Konflikt między celebrytkami zaostrza się

Modelka poza pozowaniem na ściance, często też angażuje się w projekty ściśle powiązane z modą i urodą. Jej ciało często pojawia się w różnych sesjach i kampaniach reklamowych. Ostatnich zdjęć zmasakrowanych przez grafika nie można zaliczyć do udanych, ponieważ naturalny wdzięk Siwiec sprawia, że najlepiej prezentuje się w delikatnym makijażu bez ingerencji Photoshopa.

Po dzisiejszej wizycie w Radiu Eska z której zdjęcia trafiły do sieci, Natalia nie ma raczej powodów do zadowolenia. Na jednej z fotografii widać bowiem, że modelka zmaga się z typowym problemem dla kobiet w jej wieku, a mianowicie cellulitem. W udzielonym niedawno wywiadzie podkreślała, że ma sposób na radzenie sobie z tą przypadłością. Chyba jednak nie działa on tak jak powinien.

