Rasizm wciąż jest obecny na stadionach, również w krajach, których nigdy nie posądzalibyśmy o podobne zjawiska. Wczoraj doświadczył tego Dani Alves, piłkarz słynnej FC Barcelony i reprezentant Brazylii. Podczas meczu z Villarreal jeden z kibiców siedzących na trybunach rzucił w piłkarza bananem. Ku jego zaskoczeniu, Alves podniósł go z murawy i... zjadł.



Mój ojciec zawsze powtarzał mi: synu, jedz banany, to unikniesz skurczów. Jak oni na to wpadli? Nie wiem, kto to zrobił, ale chciałbym mu podziękować. Potas dał mi energię na dośrodkowanie, które zakończyło się golem. Żyję w Hiszpanii od jedenastu lat i wciąż śmieję się z tych idiotów - tłumaczył po meczu roześmiany.