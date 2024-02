Caroline Derpienski zapowiada, że ma już dość idealnego standardu piękna kreowanego przez media społecznościowe. Celebrytka informuje o dużych zmianach w swoim życiu i wylicza listę rzeczy, które już wprowadziła. Lista jest naprawdę długa, a fanki nie dowierzają, ale są zachwycone nowymi zdjęciami Caroline w naturalnym wydaniu.

Caroline Derpienski zmienia swój dotychczasowy wygląd

Caroline Derpienski szturmem podbiła polski show-biznes i choć na stałe mieszka w Miami, to nadal jest o niej głośno za sprawą kolejnych zdjęć zamieszczanych na Instagramie, jak chociażby jej ostatnia wizyta w rezydencji Donalda Trumpa czy za sprawą afer m.in. z Anetą Glam. Derpienski do tej pory na Instagarmie kreowała swój wizerunek zgodnie z aktualnymi kanonami piękna i prezentowała zdjęcia, na których czasem z trudem można było ją rozpoznać przez ilość filtrów i mocny makijaż. Teraz to się zmieni! Caroline Derpienski stawia na naturalny look - jak sama zapowiedziała.

Od dłuższego czasu myślałam nad zmianą, męczył mnie idealny standard piękna określony przez niestety wyjdealizowany social mediowy świat. Większość kobiet w tym ja,sięgała po wszelkie sposoby aby być idealną lalką na instagramie aby poczuć się lepiej i nie odstawać od reszty nie istniejącego plastikowego świata. Tony makijażu, tony doczepianych rzęs włosów paznokci.‼️ stawiam na zadbany look jednak natural - napisała Caroline Derpienski na Instagramie

Co zaskakujące, Caroline przyznała, że pozbyła się już ciężkich rzęs, doczepianych włosów, długich paznokci. Teraz zamierza zadbać o siebie, o swoją skórę i dietę. To nie wszystko! Celebrytka apeluje do fanek odnośnie implantów piersi i pisze wprost, że nie są one wyznacznikiem tego, czy kobieta jest sexy.

A i ważna rzecz. Nie potrzebujecie żadnych implantów silikonowych biustów itd żeby być sexy - dodała wymownie Caroline.

W komentarzach pod deklaracją Caroline Derpienski zawrzało! Internautki są zaskoczone tą nagłą zmianą, ale nie ukrywają radości i piszą wprost, że to świetna decyzja, a sama Caroline wygląda znacznie lepiej bez "tony makijażu" i dodatków, które sprawiały, że wpisywała się w instagramowy kanon piękna.

Wyglądasz jeszcze lepiej bez tego całego plastiku!

Zmiana na plus, wyglądasz dużo lepiej i młodziej

W końcu wyglądasz normalnie. Brawo!

Pięknie wyglądasz, w naturalnej odsłonie sztos

Caroline przyznała, że teraz chce zadbać o kondycję swojej skóry i skupić się na zdrowych nawykach żywieniowych, ale z tym problem jest nieco bardziej złożony:

Chociaż jeszcze z jedzeniem i trzymaniem się zdrowych nawyków u mnie trudno - wyznała szczerze Caroline.

Sądzicie, że Caroline Derpienski faktycznie nie wróci już do swojego poprzedniego wizerunku?

