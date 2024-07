1 z 14

Gwiazdy lubią w telewizji chwalić się swoimi domami i mieszkaniami. Zapraszając do siebie kamery pokazują, jak żyją, gdy nie są na celowniku fotoreporterów i dziennikarzy. Jakiś czas temu w reporterka "Dachu nad gwiazdami" emitowanego na kanale Domo+ odwiedziła dom Kory i Kamila Sipowicza.

Gwiazdorska para mieszka na warszawskich Bielanach. Willa Kory utrzymana jest w iście artystycznym klimacie. Na ścianach znajdują się złote płyty wokalistki, a także obrazy namalowane przez zaprzyjaźnionych z Kamilem Sipowiczem malarzy. W poszczególnych pomieszczeniach znajdują się również rzeźby, mandale, kolarze i grafiki, które tworzy mąż jurorki muzycznego show "Must Be The Music".

Życie domowników toczy się głownie w salonie, w którym dominuje energetyczna czerwień. Pokój połączony jest z kuchnią. W mieszkaniu Kory i Sipowicza znajduje się wiele bibelotów, symboli religii chrześcijańskiej i buddyjskiej oraz pamiątek z dalekich podróży. Spore wrażenie robi również biblioteczka pełna przeróżnych książek.

Domo otoczony jest ogrodem utrzymanym w duchu zen. Idealny do odpoczynku po ciężkim dniu w ciepłe dni.

