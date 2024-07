Agata Rubik znów odpowiedziała na pytania internautów wprost ze swojego nowego apartamentu w Miami i rozprawia nad pojęciem luksusu. Jedna z obserwatorek nie ukrywa zaskoczenia, że rodzina zrezygnowała z wygodnej willi w Warszawie na rzecz mniejszego apartamentu. Agata Rubik odpowiada wprost, że dopiero teraz czuje się bardziej luksusowo i wyjaśnia czym dla niej jest luksus.

Dawno nie czułam się bardziej luksusowo niż teraz. Luksus to nic nie musieć, ale wszystko móc. - napisała wprost Agata Rubik.

Agata Rubik od kiedy poinformowała o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Szczegółowe relacje wielokrotnie wywoływały dyskusję na profilu byłej modelki, która pokazywała każdy etap przeprowadzki. Teraz Agata i Piotr Rubikowie urządzili już apartament w Miami, zdobyli lokalne prawo jazdy i w wolnej chwili żona muzyka zdecydowała się odpowiedzieć na kolejną porcję pytań. Jedna z internautek jest zaskoczona, że rodzina chciała zmienić willę na znacznie mniejszy apartament i napisała wprost: "z luksusu na takie mieszkanko". Agata Rubik nie ukrywa, że dopiero teraz czuje luksus, kiedy codziennie widzi z okna widok, o którym można pomarzyć:

Chyba mamy inne pojęcie na temat luksusu. Luksus to jest dla mnie wolność, swoboda, możliwość robienia tego, co się chce, brak spiny i to, że zamieniłam swój luksusowy dom w Warszawie na mieszkanie, które może nie jest zbyt duże, ale które ma jeden z piękniejszych widoków z okna, jaki mogłam sobie kiedykolwiek wyobrazić.