Choć widzowie " Gogglebox. Przed telewizorem ", mogą myśleć, że doskonale wiedzą jak wygląda mieszkanie Agnieszki Kotońskiej, nawet najwierniejsi fani nie znają jego najskrytszych zakamarków. Uczestniczka, która jest prawdziwą królową programu i równie szybko podbiła media społecznościowe, to właśnie na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją już prawie 300 tysięcy internautów, pokazuje wnętrza domu, do których nigdy nie dotarła kamera. Wygląda na to, że od początków telewizyjnego show, nie tylko Agnieszka Kotońska przeszła metamorfozę. Zobacz także: Jak mieszka Magda Narożna? Gwiazda "Pięknych i Młodych" pokazała swoją willę w lesie Tak mieszka Agnieszka Kotońska! Kryształowy żyrandol, kamienne podłogi i zielony ogród Agnieszka Kotońska to ulubienica widzów "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowa uczestniczka programu, od początku show przeszła niezwykłą metamorfozę, czym zainspirowała tysiące kobiet. Jak się okazuje, zupełnie inaczej wygląda też jej cztery kąty. Agnieszka Kotońska mieszka w piętrowym domu w Chodzieży - mieście położonym niedaleko Piły, a jego wnętrza, jak i otoczenie, nie raz zrobiły na fanach kobiety spore wrażenie. Sami zobaczcie! Podczas "Gogglebox. Przed telewizorem", możemy zobaczyć część wypoczynkową domu Agnieszki Kotońskiej. Szare i ceglane ściany, idealnie pasująca do nich duża, szara narożna kanapa niski stolik i białe meble - choć wydaje się dość minimalistycznie, reszcie mieszkania od minimalizmu zdecydowanie daleko. Wyświetl ten post na Instagramie....