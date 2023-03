Marcelina Ziętek pokazała dom! Tak mieszka z Piotrem Żyłą. Ale luksusy

Po głośnym rozstaniu z Justyną Żyłą, Piotr Żyła przez długi czas ukrywał swój związek z Marceliną Ziętek. Dopiero w czerwcu ubiegłego roku skoczek narciarski i modelka potwierdzili, że są razem. Fani musieli też się trochę naczekać na ich pierwsze wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Choć sportowiec i jego była żona ostatecznie zakopali topór wojenny, to jego nowa relacja nadal wzbudza spore kontrowersje. Zwłaszcza, że Marcelina Ziętek jest młodsza od swojego ukochanego o ponad 10 lat. Ostatnio coraz częściej do mediów docierały doniesienia na temat poważnego kryzysu w związku Piotra Żyły i Marceliny Ziętek. Fani zaczęli już nawet podejrzewać, że para się rozstała. Niedawno modelka opublikowała nagranie, które wydaje się rozwiewać wątpliwości na ten temat. Pokazała, jak rozpieszcza partnera! To wideo rozgrzało fanów do czerwoności! Zobacz także: Marcelina Ziętek zafundowała sobie nowy uśmiech. Ile ją kosztowało leczenie? Marcelina Ziętek grilluje w samym bikini dla Piotra Żyły: "Trenuję, żeby smakowało" Najwyraźniej Marcelina Ziętek nie przejmuje się za bardzo plotkami o problemach w związku z Piotrem Żyłą. Na Instagramie gwiazdy właśnie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak modelka przygotowuje obiad swojemu ukochanemu. Partnerka skoczka narciarskiego zabrała się za grillowanie w specjalnym fartuchu z napisem: "Jak Pieter grilluje, to wszystkim smakuje". Pod spodem miała jedynie bikini! Przez żołądek do serca. Trening czyni mistrza, więc trenuję, trenuję, żeby smakowało - napisała pod materiałem wideo młoda gwiazda. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci w samych superlatywach wypowiedzieli się na temat wyglądu Marceliny Ziętek. Pojawił się także żart nawiązujący do fartucha. Coś wypiękniał ten Pieter - czytamy w komentarzach....