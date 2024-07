Agustin Egurrola otwiera kolejną, dziewiątą już szkołę tańca w Warszawie - Egurrola Dance Studio na Wawrze. Wielkie otwarcie już 14 lutego w Walentynki. Na wszystkich chętnych czeka moc atrakcji. Co szykuje juror "You Can Dance"?

Podczas otwarcia będzie można spotkać się z gwiazdorem, ale również tancerzami znanymi z „Tańca z Gwiazdami”. Impreza potrwa od 12 do 18 w CH Ferio Wawer, ul. Szpotańskiego 4 w Warszawie. Czy Agustinowi znów uda się rozkochać Polaków w tańcu?:

Żeby móc się w kimś zakochać, to trzeba też siebie kochać. Każda miłość powinna się zacząć od kochania siebie. Zakochaj się w sobie i tańcz. Taniec daje siłę, pewność siebie i powoduje, że stajesz się dla innych bardziej atrakcyjny. To taka aktywność, która pokazuje pełnię emocji i daje szansę na bliski kontakt z innymi - mówi nam choreograf!

Agustin Egurrola niedawno poleciał na Maltę, żeby kręcić You Can Dance!

Agustin Egurrola otwiera kolejną szkołę tańca.

Agustin Egurrola rozkochał Polaków w tańcu.