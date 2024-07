Marc Jacobs nie ma ostatnio szczęścia. Kilka tygodni temu został okradziony transport z Paryża do Londynu z prototypami jego najnowszej kolekcji. Teraz to samo stało się z kolekcją Louisa Vuitton, również zaprojektowaną przez Jacobsa!

Do napadu doszło w miniony piątek, 25 listopada, podczas transportu kolekcji na lotnisko w Paryżu. Pięciu zamaskowanych sprawców okradło doszczętnie dwie ciężarówki.

Wśród skradzionych rzeczy są m.in. słynne torby z mongramami, dlatego policja orzekła, że skradziony towar będzie dość prosty do wykrycia. Na razie sprawców nie odnaleziono, ale policja prowadzi dochodzenie.

Koszt skradzionych rzeczy szacuje się na 400 tysięcy dolarów.

