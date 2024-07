Jacek Jeschke i Kasia Sawczuk są parą? Mają się ku sobie? Ostatnio przystojny tancerz znany z "Tańca z Gwiazdami" wybrał się na basen z młodą aktorką i pokazał wyjątkowe wideo. Kasia w kostiumie kąpielowym, Jacek bez koszulki - jest naprawdę gorące. Kasia i Jacek poznali się na planie "Tańca z Gwiazdami". Do tej pory bardzo się przyjaźnią i lubią spędzać ze sobą czas. Ale czy to znaczy, że jest między nimi coś więcej? To na razie pytanie bez odpowiedzi :)

