Sandra Kubicka i Aleksander Baron ogłosili rozstanie po niespełna roku małżeństwa. Modelka poinformowała, że w grudniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód. Para zaczęła się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 roku wzięli ślub. W maju tego samego roku powitali na świecie syna, Leonarda. W swoim oświadczeniu Sandra Kubicka podkreśliła, że decyzja o rozwodzie była trudna, a szczegóły rozstania pozostają prywatne. Teraz fani komentują rozstanie i nie kryją zaskoczenia, że po tym jak Kubicka złożyła pozew w mediach społecznościowych nadal publikowała ich wspólne zdjęcia. Modelka może liczyć też na ogromne wsparcie innych gwiazd.

Sandra Kubicka po tygodniach spekulacji na temat jej małżeństwa z Aleksandrem Baronem zabrała głos i poinformowała o rozwodzie. Pozew miała złożyć już w grudniu. Tymczasem w styczniu 2025 roku, mimo złożonego pozwu, Baron zorganizował wielką niespodziankę na przyjęciu urodzinowym Sandry, a potem modelka relacjonowała jeszcze ich wspólne wyjścia i wyjazdy. Teraz rozwód pary jest szeroko komentowany w mediach, a internauci są zaskoczeni, że mimo pozwu nadal pokazywali w mediach społecznościowych "sielankę":

Ja jestem totalnie w szoku jednak serio nie można wierzyć w to co się widzi na insta....takie szczęśliwe związki nagle... rozwód

Pozostali internauci stanęli murem za modelką i mocno ją wpierają.

Sandra Kubicka może również liczyć na ogromne wsparcie od innych gwiazd.

Głos w sprawie rozstania Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona zabrał też Jacek Jeschke, który bierze udział w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerz w rozmowie z reporterem Party.pl nie ukrywał, że to dla niego też było zaskoczenie.

My się trzymamy razem. (...) Sandra jest też osobą, która trzymała to wszystko w środku. Nie wiem, czy udawała, czy nie, ale z tego co widziałam wszystko było dobrze. (...) Alka często też nie było, bo on miał jakieś swoje zajętości. Miał i 'The Voice'a' i koncerty, wiem, że było im ciężko czasami pogodzić ten czas, żeby się spotykać razem i spędzać czas w gronie rodziny. (...) Generalnie sam jestem w szoku.

powiedział Jacek Jeschke.