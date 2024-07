Izabella Łukomska-Pyżalska chętnie skorzysta ze świadczenia 500 zł na dziecko. Milionerka jest matką sześciorga dzieci i otwarcie mówi o tym, że dodatkowe pieniądze w jej budżecie na pewno się przydadzą. Była modelka "Playboya", prezes klubu Warta Poznań S.A. i bizneswoman uważa, że nowy program socjalny rządu powinien przysługiwać wszystkim polskim rodzinom bez względu na status majątkowy. To odpowiedź milionerki na pojawiające się głody polityków PiS, które nawołują osoby zamożne do rezygnacji z nowego programu wsparcia rodzin. Łukomska-Pyżalska już jakiś czas temu deklarowała, że jeśli ten pomysł PiSu dojdzie do skutku, na pewno z niego skorzysta. Teraz potwierdziła swoje wcześniejsze słowa:

Nie zdecydowałbym się na posiadanie tak licznej rodziny, gdybym zarabiała średnią krajową. Rodziny bardziej zamożne płacą większe podatki i też zasługują na docenienie przez państwo, jeżeli decydują się na liczną rodzinę. Uważam, że projekt 500 zł na każde kolejne dziecko nie powinien dyskryminować dzieci z jakiejkolwiek grupy społecznej - powiedziała w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Izabella Łukomska-Pyżalska jest jedną z najbogatszych Polek. W 2015 roku magazyn "Wprost" oszacował jej majątek na 18 mln złotych. Dofinansowanie ma być wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Zatem w przypadku sześciorga dzieci Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej, konto milionerki co miesiąc powiększałoby się o kwotę 2,5 tysiąca złotych.

