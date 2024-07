Izabella Łukomska-Pyżalska wypowiedziała się na temat proponowanej ustawy antyaborcyjnej. Odkąd temat wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji pojawił się w mediach, kolejne gwiazdy i celebryci zabierają głos w tej sprawie. Izabella Łukomska-Pyżalska jest doświadczoną mamą sześciorga dzieci. Co milionerka myśli o zmianie przepisów? W specjalnym wywiadzie na Party.pl spojrzała na nie przez pryzmat własnych doświadczeń.

Matka kocha dziecko, które ma w brzuchu. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Wiedząc, że ja je muszę urodzić i ono za chwilę umrze, i tłumacząc to jeszcze swoim dzieciom, które są już na tyle duże, że będą to rozumiały, że mają siostrzyczkę, braciszka i on się urodzi, będzie żył, ale za chwilę umrze, bo jest na tyle chory. Myślę, że to jest straszne. Ja nie chciałabym czegoś takiego przeżyć - powiedziała Łukomska-Pyżalska.