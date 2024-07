Izabela Kisio-Skorupa to kobieta wielu talentów i bywalczyni salonów. Sama o sobie twierdzi, że jest utalentowaną wokalistką, tancerką i aktorką, ma też bardzo konkretne zdanie na temat polskiego show-biznesu. Nie ukrywa również swoich aspiracji - najchętniej widziałaby się w Tańcu z Gwiazdami. Przypomnijmy: "Jestem wysportowana i bardzo sprawna"

Matka Oli Kisio gościła na ostatniej prezentacji jesiennej ramówki Polsatu i z należną uwagę obserwowała propozycje programowe stacji. W rozmowie z nami pokusiła się nawet o ocenę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i jej zdaniem program odniesie sukces. Ciężko się dziwić, bowiem Kisio-Skorupa sama dała się nabrać na występ Marka Kaliszuka w przebraniu Michała Wiśniewskiego, który miał miejsce na tej imprezie jako zajawka TTBZ. Izabela rozpływa się bowiem przed naszą kamerą nad powrotem lidera Ich Troje i ubolewa nad rozpadem zespołu. Kaliszuk może być chyba dumny.



Widzę, że te osoby, które w tej chwili są to naprawdę fajna ekipa będzie i myślę, że to będzie fajny program. Bardzo lubię Michała Wiśniewskiego, który dzisiaj wystąpił i bardzo się cieszę, że wrócił, bo jest to dla mnie niesamowity człowiek, który i tańczy i śpiewa i lata i jeździ samochodami, łódkami, jachtami... Dla mnie to jest w ogóle ewenement ten człowiek i szkoda, że zespół się rozpadł, ale da radę - wyznała podekscytowana w rozmowie z AfterParty.pl