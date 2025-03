W Olsztynku doszło do tragedii – 17-letnia Aleksandra S., znana z programu "MasterChef Nastolatki", najpierw zaginęła, a następnie została znaleziona martwa na terenie jednej z posesji. Prokuratura natychmiast wszczęła śledztwo, próbując ustalić okoliczności tego dramatycznego zajścia. Do tej pory jednak służby milczały, wskutek czego narosło wiele pytań i spekulacji. W końcu jednak pojawił się komunikat. Śledczy już wiedzą, czy do śmierci dziewczyn mogły przyczynić się osoby trzecie.

Tajemnicza śmierć 17-letniej Oli z "MasterChef Nastolatki"

28 lutego 2024 roku Aleksandra S. została uznana za zaginioną. Nastolatka, znana z występu w programie kulinarnym "MasterChef Nastolatki", nie nawiązała kontaktu z bliskimi, co wzbudziło ogromny niepokój jej rodziny i znajomych. Rozpoczęto intensywne poszukiwania. Te jednak zakończyły się już 2 marca tragicznym odkryciem. Ciało 17-latki odnaleziono na terenie posesji, w okolicach jej miejsca zamieszkania w Olsztynku. Służby natychmiast zabezpieczyły miejsce zdarzenia, a prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyny śmierci dziewczyny.

Prokuratura bada okoliczności śmierci uczestniczki "MasterChef Nastolatki"

Śmierć Aleksandry S. wstrząsnęła lokalną społecznością i fanami programu. Prokuratura bada wszelkie okoliczności zdarzenia. Planowana jest też szczegółowa sekcja zwłok. W rozmowie z Faktem Daniel Brodowski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przekazał, że najprawdopodobniej w tę tragedię nie były zamieszane osoby trzecie.

Czynności w tej sprawie już podjęła Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe. Ciało zabezpieczono. Przeprowadzono oględziny. Dzisiaj będzie przeprowadzona sekcja zwłok. Wstępnie wykonane czynności nie wskazują na udział w zdarzeniu osób trzecich. Ale szczegółów zdarzenia, z uwagi na jego charakter na razie przekazywać nie będziemy

Władze na tym etapie nie ujawniają informacji na temat możliwych przyczyn śmierci, ale zapewniają, że sprawa jest priorytetowa. Rzecznik prasowy dodał dla Faktu, że jeszcze dziś ciało Oli zostanie wydane rodzinie.

W godzinach przedpołudniowych będzie sekcja, po wykonaniu czynności, wydajemy ciało. Także dzisiaj będzie rodzina mogła odebrać ciało, ale co będzie dalej, to już nie jest w naszej gestii

Produkcja "MasterChef Nastolatki" żegna Olę

Aleksandra S. była utalentowaną młodą kucharką, która zdobyła sympatię widzów podczas udziału w programie "MasterChef Nastolatki". Jej pasja do gotowania oraz charyzma wyróżniały ją na tle innych uczestników. Śmierć dziewczyny pozostawiła ogromny smutek w sercach bliskich i fanów. Dotychczas komunikat wydała m.in. produkcja "MasterChef Nastolatki", pisząc z żalem:

Tej śmierci nie da się wytłumaczyć, oswoić, zracjonalizować. Jedyne, co możemy zrobić, to połączyć się w bólu z tymi, którzy cierpią najbardziej – z jej rodziną i przyjaciółmi. Nie znamy słów, którymi moglibyśmy wyrazić żal i współczucie

Głos zabrała również Dorota Szelągowska oraz Rozkoszny, który był dla Oli wielkim wsparciem na planie programu.

Rodzinie i bliskim raz jeszcze przesyłamy wyrazy współczucia.

Przypominamy również, że osoby w stanie kryzysu psychicznego, potrzebujące pomocy, mogą zadzwonić na całodobową i bezpłatną linię wsparcia pod numer: 800 70 2222.

