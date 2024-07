Matka Oli Kisio to w polskim show-biznesie przypadek szczególny. Izabela od lat jest skonfliktowana z córką, a ich niezbyt dobre relacje często przewijały się w kolorowej prasie. Izabela Kisio-Skorupa doskonale za to odnajduje się na salonach - ma zaproszenie na niemal każdą dużą imprezę, zna największe nazwiska branży i przede wszystkim świetnie się bawi. Przypomnijmy: Matka Oli Kisio to kobieta wielu talentów. Na ramówce Polsatu była królową parkietu

Izabela, a raczej Iza, jak sama o sobie mówi, była również obecna na prezentacji ramówki Polsatu i bacznie obserwowała propozycje stacji na tegoroczną jesień. Postanowiliśmy zapytać ją o wrażenia, co zaowocowało oczywiście kilkoma śmiałymi wyznaniami. W rozmowie z AfterParty.pl Kisio przyznaje, że chciałaby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami", gdyż ma ku temu wszelkie predyspozycje. Co więcej, ma nawet swojego ulubionego tancerza, pod którego okiem mogłaby trenować.



Pewnie, że bym mogła, musiałabym poćwiczyć. Byłam zawsze uzdolniona muzycznie, tanecznie, więc chyba nie ma problemu. Jestem wysportowana i sprawna bardzo, tak że myślę, że nie byłoby problemu, tylko musiałabym poćwiczyć. Trudno żeby np. z Klimentem nie zatańczyć, jest naprawdę doskonały i każda partnerka wygra z nim każdy taniec. Jest dobrym pedagogiem, tancerzem i nie tylko on zresztą, jest bardzo dużo tutaj tancerzy, którzy tańczą i poradzą. To są godziny pracy, do tego przygotowanych ludzi, którzy na pewno są w stanie wyszkolić człowieka, jeżeli ma do tego predyspozycje. A nawet jeśli ich nie ma to coś tam zatańczy, takie jest moje zdanie - zapewnia w rozmowie z nami.

Myślicie, że producenci "Tańca" powinni ją zaprosić? ;) To byłoby coś!

