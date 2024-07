Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a co za tym idzie przygotowania do tego wyjątkowego czasu ruszają pełną parą. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Izabelą Janachowską i postanowiliśmy zapytać, jak ona przygotowuje się do świąt. Jak się okazało, tuż przed Bożym Narodzeniem w życiu gwiazdy i jej rodziny sporo się dzieje. To z pewnością będą wyjątkowe święta!

Izabela Janachowska o wielkich, świątecznych planach

Izabelę Janachowską spotkaliśmy podczas wielkiej gali z okazji 30-lecia stacji Polsat. Gwiazda wyglądała zjawiskowo w pięknej, czerwonej sukni. Podczas naszej rozmowy nie mogło zabraknąć pytania o zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Jak się okazało, jest to podwójnie wyjątkowy czas dla prowadzącej "Taniec z gwiazdami", ponieważ... zbiegł się on z przeprowadzką do nowego apartamentu!

- W tym roku my chcemy zorganizować święta, więc trzymam kciuki za powodzenie tej misji, bo jest bardzo trudna, bo przed nami oprócz organizacji świąt, to jeszcze na chwilę przed tą organizacją ma być przeprowadzka. Czy to się uda i czy zdążymy? Zobaczymy. Trzymamy sobie sami za to kciuki bardzo mocno - powiedziała przed naszą kamerą Izabela Janachowska.

Co jeszcze na ten temat powiedziała nam Izabela Janachowska? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

