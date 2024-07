Izabela Janachowska swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła od udziały w "Tańcu z gwiazdami". To właśnie dzięki występom w tanecznym show piękna blondynka z dnia na dzień stała się rozpoznawalna. Okazało się jednak z powodów zdrowotnych Janachowska musiała zrezygnować z udziału w TzG. Kilka miesięcy temu o tancerce znowu zrobiło się głośno, wszystko za sprawą hucznego ślubu z milionerem Krzysztofem Jabłońskim. Niestety, jakiś czas później w mediach pojawiły się informacje o konflikcie Janachowksiej z matką Jabłońskiego. Zobacz: Milioner Janachowskiej kłóci się z matka o pieniądze. Izabela: Jest mi bardzo przykro, że...

Okazuje się, że Izabela Janachowska wraca do telewizji. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl żona Jabłońskiego poprowadzi nowy program o tematyce ślubnej w TVN Style. Będzie doradzać parom przygotowującym się do najważniejszego dnia w ich życiu. Janachowska będzie przyjeżdżać do uczestników show trzy dni przed ceremonią.

- Prowadząca jako bezstronny doradca, przyjaciółka, specjalista, pomoże ogarnąć chaos ostatnich chwil przedślubnych przygotowań- zdradziła zastępca dyrektora programowego Grupy TVN, Małgorzata Łupina.

Pomysł na zatrudnienie Izabeli Janachowskiej wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Była tancerka, która jakiś czas temu otworzyła własną firmę zajmującą się organizacją ślubów, z pewnością zdobyła już spore doświadczenie w temacie ślubów, wesel i wszystkiego co z nimi związane. Nowy program z udziałem Janachowksiej na antenie pojawi się już jesienią. Będziecie oglądać?

