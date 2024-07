Ślub Iwony Węgrowskiej w Las Vegas był prawdziwym zaskoczeniem dla mediów. Wokalistka ukrywała swój związek z producentem muzycznym i naukowcem Krzysztofem Madeyskim. Gwiazda słynąca ze skandali nie wytrzymała i już zaczęła opowiadać o swojej nowej miłości w telewizji. W minioną niedzielę po raz pierwszy opowiedziała o swoim mężu w programie "Na językach". Dziś "DD TVN" pokazało felieton pokazujący miłość Iwony i Krzysztofa.

Jak się okazało, Węgrowska w swoim mężu jest szalenie zakochana. Jak sama powiedziała - "odnalazła w Krzysztofie cechy swojego ojca", a także uwielbia w nim to, że nie obchodzi go jej burzliwa przeszłość.

- Krzyś jest taką osobą, że mnie wspiera. Cokolwiek by nie było, to wiem, że zawsze za mną stanie. On jest w stu procentach taki jak mój tata. Całe życie szukałam kogoś, jak mój tata. To był człowiek dla mnie niepowtarzalny - wyznała Węgrowska.