13 marca Iwona Węgrowska wzięła ślub w Los Angeles ze znacznie starszym od siebie mężczyzną, naukowcem Krzysztofem. O mężu piosenkarki, a także o tym jak się poznali, do niedawna było wiadomo niewiele. Na szczęście znana z zamiłowania do udzielania intymnych wywiadów piosenkarka nie zawiodła i w programie Agnieszki Szulim "Na językach" zdradziła, co i jak.

Iwona pochwaliła się, że mąż widzi ją w roli gwiazdy Las Vegas. To na zaproszenie "Krzysia" Węgrowska poleciała do Stanów, gdzie przy okazji odpoczywała od tematu seksafery.

- Zapoznanie się z Krzysiem było naprawdę wyjątkowe, niepowtarzalne, jednorazowe, przypadkowe. Poznaliśmy się tutaj w Warszawie, kiedy Krzysiu miał tu jakieś biznesy. Potem od spotkania minęły jakieś dwa miesiące, jak mnie zaprosił do San Francisco. Myślałam tylko jedno: jest fajnie, lepiej być nie może, to jest facet moich marzeń, z nim chcę spędzić całe moje życie - opowiada Węgrowska. Jak w Santa Monica zaproponował mi, czy zostanę jego żoną, stwierdził, że: "tylko Las Vegas wchodzi w grę, tylko do Las Vegas pasujesz Iwonka" - dodaje

Udzielając wywiadu Węgrowska wyglądała na bardzo szczęśliwą. Przed kamerą pochwaliła się również złotą obrączką symbolizującą miłość jej i Krzysztofa. Może teraz, gdy artystka ułożyła swoje życie osobiste, a jej wybrankiem jest producent muzyczny, jej kariera piosenkarki w końcu wróci na właściwy tor. Może nawet międzynarodowy. Przypomnijmy: W końcu! Węgrowska pokazała dużo starszego męża

Przy okazji, pasuje do Las Vegas?

