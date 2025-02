Jessica Alba, jedna z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich aktorek i bizneswoman, planuje zakończyć swoje małżeństwo z Cashem Warrenem. Para, która przez lata uchodziła za przykład udanego związku, zdecydowała się na rozwód po 17 latach wspólnego życia. Decyzja ta zaskoczyła fanów na całym świecie, ponieważ Alba i Warren zawsze sprawiali wrażenie idealnie dobranej pary. Co doprowadziło do tej decyzji? Jakie będą konsekwencje rozwodu dla ich rodziny i przyszłości zawodowej? Oto wszystkie szczegóły.

Jessica Alba złożyła pozew rozwodowy. To koniec małżeństwa z Cashem Warrenem

Jessica Alba i Cash Warren rozwodzą się po 17 latach małżeństwa. Brak umowy przedmałżeńskiej może wpłynąć na podział majątku, jednak rozwód ma przebiegać w pokojowej atmosferze. Jessica Alba złożyła pozew o rozwód, podając jako powód „różnice nie do pogodzenia”. Jest to często stosowane określenie w sprawach rozwodowych w USA, jednak niektórzy mieli nadzieję, że małżeństwo da się jeszcze uratować. Samo rozstanie jeszcze przed złożeniem pozwu Alba opisała we wpisie zamieszczonym na Instagramie na początku stycznia:

Od lat podążam drogą samorealizacji i transformacji. (...) Jestem dumna z tego, jak rozwijaliśmy się jako para i nasze małżeństwo przez ostatnie 20 lat. Nadszedł czas, abyśmy rozpoczęli nowy rozdział rozwoju i ewolucji jako jednostki - napisała aktorka.

Według doniesień medialnych Alba i Warren od pewnego czasu zmagali się z problemami w związku. Spekulacje na temat kryzysu pojawiały się już od kilku miesięcy, jednak nikt nie spodziewał się, że sprawa zakończy się rozwodem. Teraz, jak podał portal TMZ, Alba miała oficjalnie złożyć pozew.

Jessica Alba i Cash Warren w pozwie rozwodowym mieli zaznaczyć, że zamierzają dzielić się opieką nad trójką dzieci. Ich priorytetem jest dobro Honor, Haven i Hayesa, dlatego chcą uniknąć publicznych konfliktów i rozstrzygnięć sądowych.

Historia miłości Jessiki Alby i Casha Warrena

Jessica Alba i Cash Warren poznali się w 2004 roku na planie filmu Fantastyczna Czwórka, gdzie Warren pracował jako asystent produkcji. Między nimi szybko zaiskrzyło, a już w 2008 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Ich związek przez lata uchodził za jeden z najbardziej stabilnych w Hollywood, co czyni informację o rozwodzie tym bardziej zaskakującą.

W ciągu 17 lat małżeństwa para doczekała się trójki dzieci: córki Honor (ur. 2008), Haven (ur. 2011) oraz syna Hayesa (ur. 2017). W wywiadach Alba wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina, a Warren niejednokrotnie wyznawał publicznie miłość swojej żonie.

Nic zatem dziwnego, że informacja o rozwodzie Jessiki Alby i Casha Warrena wstrząsnęła fanami aktorki. W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy wyrażających zaskoczenie i smutek. Wiele osób podkreśla, że ich związek był jednym z nielicznych w Hollywood, który przetrwał próbę czasu.

