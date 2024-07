Iwona Węgrowska rozstała się z partnerem? Gwiazda zamieściła wymowny wpis na swoim profilu na Facebooku. Czyżby jej związek z Maciejem Marcjanikiem właśnie się zakończył? Para był razem od 2014 roku. Piosenkarka związała się z nim dwa miesiące po rozwodzie z Krzysztofem Madeyskim. Szybko okazało się wówczas, że Węgrowska oczekuje dziecka.

Teraz wszystko wskazuje na to, że artystka właśnie zakończyła związek z Marcjanikiem. Bo jak inaczej czytać ten wpis...

W dniu dzisiejszym zakończył się kolejny rozdział w moim życiu. Jednak to nie był ten jedyny - napisała Iwona Węgrowska na swoim profilu.

Para nigdy nie zdecydowała się na zalegalizowanie związku, choć Iwona Węgrowska marzyła o ponownym zamążpójściu, co ogłosiła niemal rok temu w Internecie.

Kto jest ojcem dziecka Iwony Węgrowskiej?

Zaledwie kilkanaście godzin po sugerującym rozstanie wpisie Iwony Węgrowskiej, na jej facebookowym profilu pojawił się kolejny intrygujący wpis. Gwiazda napisała, że w końcu ostatecznie wyjaśniła się kwestia ojcostwa jej córki Lilianny. Tuż po rozwodzie w 2014 roku, Krzysztof Madeyski sugerował w mediach, że to on może być ojcem dziecka. Były mąż piosenkarki miał sądownie domagać się przeprowadzenia testów DNA. I wiele wskazuje, że do takich testów faktycznie doszło. Gwiazda zdradziła w Internecie, że sprawa właśnie została zamknięta, a ojcem jej dziecka jest Maciej Marcjanik, co do czego miała pewność od początku.

Moi Drodzy wkońcu zakończyla się sprawa ojcostwa córeczki . Dla mnie oczywista od samego poczęcia malutkiej☺

Nie ma tego złego ,co by na dobre nie wyszło.

Przed Wami Moi Drodzy

LILIA MARCJANIK - napisała Iwona Węgrowska.

To powinno ostatecznie zakończyć sprawę.

Facebook/Iwona Węgrowska

Eastnews

Piosenkarka zdradziła, że to właśnie Marcjanik jest ojcem jej córki. Gwiazda nigdy nie miała co do tego wątpliwości.