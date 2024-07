Iwona Węgrowska zaskakuje nas od wielu lat. Piosenkarka uwielbia szokować strojem i swoim zachowaniem. W sieci do dzisiaj krążą zdjęcia celebrytki w wyzywających stylizacjach i dość dziwnych pozach na czerwonym dywanie. Sama Węgrowska komentując swoje zdjęcia stwierdziła jednak, że ktoś specjalnie je przerabia, aby ją upokorzyć. Zobacz: Węgrowska o zdjęciach z imprez: To fotomontaże! Przerabiali!

Reklama

Jakiś czas temu o Węgrowskiej znowu zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą jej rozwodu z Krzysztofem Madeyskim. Piosenkarka opowiedziała wówczas o chorobliwej zazdrości męża, który ponoć wciąż robił jej awantury.

Kilka miesięcy później, Iwona Węgrowska ogłosiła światu, że jest w nowym związku i że już wkrótce na świecie pojawi się ich dziecko. Niestety, wszystko wskazuje na to, że celebrytka znowu wpakowała się w kłopoty. Jak donosi Flesik.pl Węgrowska nęka byłego męża.

- Węgrowska nęka byłego męża! Próby kontaktu Iwony od rozwodu były i są na tyle irytujące, że Krzysztof poprosił o interwencje prawnika. Pani Węgrowska dostanie wkrótce przedprocesowe wezwanie do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych i stalking- zdradza informator portalu.

Madeyskiemu zależy również na tym, aby wszyscy dowiedzieli się, że to on zdecydował się odejść od swojej żony.

Wygląda wiec na to, że szykuje się wojna pomiędzy byłymi małżonkami.

Zobacz: Węgrowska rozwodzi się. Opowiedziała o domowym koszmarze: Dusiłam się! Były krzyki i awantury

Zobacz także

Reklama

Węgrowska pokazała ogromny brzuszek: