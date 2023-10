Sylwia Bomba poinformowała fanów o rozstaniu z tajemniczym partnerem. Plotki o tym, że nowy związek gwiazdy "Gogglebox" z młodszym chłopakiem jest już przeszłością, pojawiły się już kilka tygodni temu. Bomba do tej pory milczała. Teraz wszystko jasne - Sylwia na swoim InstaStories w końcu zaspokoiła ciekawość fanów. Zobaczcie, co napisała.

Sylwia Bomba rozstała się z partnerem

O nowym związku Sylwii Bomby z młodszym chłopakiem media zaczęły rozpisywać się w czerwcu 2022 roku. Gwiazda "Gogglebox" co jakiś czas pokazywała zdjęcia z tajemniczym mężczyzną, zawsze jednak zasłaniała jego twarz, nigdy też nie zdradziła jego imienia. Z czasem na jej social mediach zaczęły się pojawiać kolejne fotki, a Sylwia nie ukrywała, że jest szczęśliwa. Co więcej, mężczyzna złapał świetny kontakt z jej córką, Antosią i był dla nich wsparciem po śmierci Jacka Ochmana, poprzedniego partnera Bomby oraz ojca Tosi.

Kiedy wydawać by się mogło, że związek Sylwii Bomby ma się doskonale z dala od mediów, w listopadzie tego roku pojawiła się informacja, że jest już przeszłością. Oczywiście fani zaczęli zasypywać Bombę pytaniami o chłopaka, ta jednak skutecznie odmawiała komentarzy, do teraz. Kiedy Sylwia wyjechała z córką na wakacje do Hiszpanii, ktoś zadał jej pytanie, czy towarzyszy im partner. Gwiazda "Gogglebox" szczerze odparła:

Moja najlepsza partnerka do wszystkiego. Aktualnie jestem singielką. Dokładnie: starą panną z dzieckiem - napisała w sieci Bomba.

Sylwia Bomba nie zdradziła powodów rozstania z partnerem. Aktualnie cieszy się czasem z córką w Hiszpanii. Wrócą jednak na święta Bożego Narodzenia do Polski - ten wyjątkowy czas spędzą u rodziców Sylwii:

My co roku Wigilię spędzamy u moich rodziców, czyli najwspanialszych dziadków Tosi. Kocham święta w swoim domu rodzinnym. Wracają mi wszystkie wspomnienia z dzieciństwa - pisze Sylwia.

Antonina jest dla Sylwii Bomby całym światem. Niedawno córka gwiazdy świętowała 4. urodziny, a gwiazda "Gogglebox" wyprawiła z tej okazji huczne, wręcz bajkowe przyjęcie. Motywem przewodnim była "Kraina Lodu", a mała Tosia wyglądała jak prawdziwa księżniczka.

