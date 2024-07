Wczoraj na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zatańczyły cztery pary, które walczyły o wejście do półfinału. W różnych stylach, tancerze i gwiazdy rozgrzali parkiet do czerwoności i dali z siebie wszystko. Niestety przygoda z tańcem zakończyła się dla Ewy Kasprzyk i Janka Klimenta. Para odpadła z tanecznego show i nie pojawi się w kolejnym, półfinałowym odcinku. Zobacz: Ewa Kasprzyk odpadła z TzG. W programie zostały trzy pary

Rzadko się zdarza, że jedna z najostrzejszych jurorek "Tańca z Gwiazdami", Iwona Pavlović, chętnie komentuje odpadnięcie z programu jakiejś gwiazdy. Specjalnie dla nas "Czarna Mamba" w rozmowie z Iwoną Piotrowską, powiedziała co myśli o udziale Ewy Kasprzyk w tanecznym show i czy dobrze się stało, że aktorka odpadła z programu.



Tanecznie dobrze, bo rzeczywiście Ewunia najsłabiej tańczyła, a jest to program Taniec z Gwiazdami! (...) Ewa to wielka osobowość, ludzie ją kochaja i nienawidzą, troszkę zazdroszczą. Bardzo sobie cenię w Ewie, że zdecydowała się na udział w tym programie, bo swoim udziałem bardzo ten program ubarwiła, przez swoją osobowość i to jaką jest kobietą.