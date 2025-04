Tej parze Kasprzyk przyznała mniej punktów niż sama Iwona Pavlović. Jurorzy niezgodni jak nigdy

Michał Barczak i Magdalena Tarnowska zatańczyli walca wiedeńskiego do utworu Zbigniewa Wodeckiego. To co wydarzyło się podczas ocen jury przejdzie do historii show. Iwona Pavlović była zachwycona ich występem, ale Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak mieli zupełnie inne zdanie! Tak zróżnicowanych ocen jeszcze nie było!