Fatalne wieści napłynęły do nas tuż przed świętami o nagłym rozstaniu jednej z popularniejszych influencerskich par! Akop i Sylwia Szostakowie wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że problemy w ich związku pojawiły się już kilka lat temu. Tym samym zdecydowali się zakończyć trwające 10 lat małżeństwo. Niewielu wciąż wie, że para pobrała się po zaledwie 3 miesiącach od poznania!

Internauci przeżyli piątkowym porankiem szok, gdy Sylwia Szostak i Akop Szostak ogłosili rozstanie! Zrobili to za pośrednictwem Instagrama, wydając krótkie, ale pełne emocji oświadczenie. Jak przyznali, już od kilku lat zmagali się z problemami w małżeństwie, przez które nawet zgłosili się po pomoc do specjalisty. Choć przez ten cały czas oboje opowiadali o swojej wielkiej miłości i chętnie pokazywali sielankowe życie, okazało się, że starania nie przyniosły efektów, przez co postanowili iść każde w swoją stronę.

Fani wciąż nie mogą tego zrozumieć i co najważniejsze, czują się przez Szostaków oszukani. W komentarzach pod oświadczenie wybuchła afera, w której internauci zarzucają parze, że przez ten cały czas oszukiwali obserwatorów, udając, że wszystko jest w porządku. Wielu przypomina również liczne ich wpisy, w których opowiadali swoją historię, przypominającą wręcz scenariusz filmu romantycznego.

Sylwia i Akop dość spontanicznie bowiem podjęli decyzję o małżeństwie. Pobrali się w 2014 roku po zaledwie 3 miesiącach znajomości, co w tamtym momencie wszystkim wydawało się szalonym pomysłem. Oni jednak zdawali się pewni swojego, co udowadniali z każdym rokiem.

W 2020 roku natomiast Sylwia, w równie emocjonującym wpisie, opowiedziała odbiorcom, jak dokładnie wyglądało jej spotkanie z Akopem.