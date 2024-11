To koniec małżeństwa Sylwii i Akopa Szostaków. Wiemy, kto złożył pozew rozwodowy do sądu

Informacja o rozstaniu Sylwii i Akopa Szostaków mocno wstrząsnęła mediami, a ich fani zupełnie się tego nie spodziewali. Na Instagramie nic nie wskazywało na to, że w ich związku pojawił się kryzys, a fani do dziś nie mogą zrozumieć, co się stało. Wygląda na to, że już nie da się uratować ich małżeństwa. Jedno z nich złożyło już pozew rozwodowy do sądu.