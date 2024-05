Od rozstania Sylwii i Akopa Szostaków wyminęły już niemal dwa miesiące, a fani cały czas nie kryją rozgoryczenia tym, że relacja trenerskiej pary dobiegła końca. Zastanawiają się również, jak byli partnerzy radzą sobie w zupełnie nowej sytuacji. Teraz Akop Szostak przerwał milczenie i udzielił wywiadu w podcaście Żurnalisty, gdzie wprost powiedział o przyczynach rozpadu tej relacji.

Do niedawna Akop i Sylwia Szostakowie uchodzili za niezwykle zgrane i przykładne małżeństwo, a ich relacja była wzorem dla wielu fanów. Niestety, kilka tygodni temu para podjęła decyzję o zakończeniu związku. Mimo że małżonkowie starali się oszczędzić opinii publicznej tak zwanego "prania brudów" i większość informacji o kulisach rozstania zachowywali dla siebie, teraz Akop Szostak przerwał milczenie i odniósł się do tego tematu w wywiadzie.

W podcaście Żurnalisty Akop Szostak podkreślił, że nigdy nie ukrywał tego, że razem z żoną walczył o ich relację. Przyznał też, że ciąży na nim ogromna odpowiedzialność za wszystko, co powie publicznie w związku ze swoim małżeństwem:

My wiele razy mówiliśmy, że byliśmy na terapii, próbowaliśmy. To nie jest tajemnica. (…) Pamiętaj, że dziś, ja mówiąc jakiekolwiek słowa, ponoszę wielką odpowiedzialność, bo to, co powiem, będzie miało wpływ na mnie i na nią. Uważam, że dżentelmeni nie mówią o swoich byłym i tego chciałbym się trzymać, dlatego nie będę wdawał się w szczegóły, co nie wyszło

W niedawnej rozmowie trener nie szczędził komplementów byłej ukochanej. Jak twierdzi, nawet trudne wydarzenia były dla niego cenną lekcją i zapewnia, że będzie dobrze wspominał ponad dziesięcioletnie małżeństwo:

To jest cudowna kobieta, która nauczyła mnie wielu wspaniałych wartości i tak będę to zawsze pamiętał. Uważam, że nie była to porażka, to cenna lekcja, którą będę do końca życia pamiętał i za którą będę wdzięczny. Wszystko, co było złe, też było lekcjami i dla mnie i dla niej. Na pewno każde z nas doświadczyło od siebie nawzajem zarówno dobrych, jak i te gorszych rzeczy. Chcę tylko wierzyć, że tych lepszych zawsze było więcej i do końca życia tak będziemy siebie pamiętać. Czy to była porażka? Nie, to była piękna historia

- mówił trener.