Imany i jej piosenka "You Will Never Know" w ciągu ostatnich miesięcy opanowała nie tylko wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce i listy przebojów, ale i podbiła całą Europę. Francuska wokalistka odniosła ogromny komercyjny sukces, jej debiutancki album pokrył się platyną, a koncerty z jej udziałem przyciągają tłumy.

Artystka wystąpiła wczoraj na deskach Opery Leśnej. Swoim hitem walczyła o Bursztynowego Słowika. Polska publiczność uwielbia Imany. Dowód otrzymaliśmy wczoraj, gdyż piosenkarka wczoraj wygrała główną nagrodę Sopot Top of the Top Festival 2013. W walce pokonała nawet faworytkę, Szwedkę Loreen. Zobacz: Loreen największą przegraną w Sopocie



Lubię ten kraj i myślę, że on mnie też, dlatego cały czas wracam na koncerty. Nigdy nie mam wystarczająco czasu, żeby zwiedzić miasta, w których występuję, ale chcę mieć kontakt z ludźmi, którzy są pod sceną, a w Polsce ludzie znają na pamięć teksty wszystkich moich piosenek, łącznie z tymi, ktore nie są po angielsku. Ludzie są ciepli i to zawsze dla mnie duża przyjemność przyjeżdżać do Polski - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl

Publiczność w amfiteatrze, gdy usłyszała pierwsze dźwięki przeboju Imany, od razu wstała z miejsc i zaczęła się rytmicznie kołysać. Sama wokalistka również znakomicie się bawiła na scenie.

