Sylwia Grzeszczak skradła show na festiwalu w Sopocie. Artystka pojawiła się na rozpoczęciu Top of the Top Sopot Festival 2024 i zachwyciła swoim wyglądem. Gwiazda w cekinowej mini dosłownie błyszczała! Wszyscy patrzyli tylko na nią! Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Sylwia Grzeszczak przyćmiła wszystkich w Sopocie?

Sylwia Grzeszczak zachwyciła na Top of the Top Sopot Festival 2024

Dziś w Sopocie wystartował Top of the Top Festival podczas którego jak zawsze wystąpi mnóstwo największych gwiazd. Pierwszego dnia imprezy Janusz Panasewicz zmiótł i powalił na kolana, a w Sopocie zadziała się magia. Jednak nie tylko Panasewicz i Lady Pank pojawili się dziś w Operze Leśnej. Do Sopotu przyjechała również zjawiskowa Sylwia Grzeszczak. Artystka dosłownie błyszczała na czerwonym dywanie, a kiedy weszła na scenę nie liczyło się już nic innego! Gwiazda zaśpiewała m.in. swój ostatni wielki hit "Och i ach" ale publiczność usłyszała również jej przeboje "Ona nie chce być" czy "Motyle". Sylwia Grzeszczak udowodniła, że jest królową sopockiej sceny!

Sylwia Grzeszczak oczarowała nie tylko swoim głosem, ale również stylizacją. Na wielkich festiwalach artystka zazwyczaj prezentowała się w długich, efektownych sukniach, ale tym razem odsłoniła nogi w złotej mini. Sylwia Grzeszczak wyglądała obłędnie w cekinowej sukience z frędzlami. Look gwiazdy uzupełniły sandałki na szpilce. Tylko spójrzcie na zdjęcia ze ścianki! Podoba się Wam stylizacja Sylwii Grzeszczak z Top of the Top Sopot Festival 2024?

Oglądaliście występ Sylwii Grzeszczak i podobał się Wam look artystki? Naszym zdaniem wyglądała pięknie!