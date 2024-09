Caterina Valente stała się muzyczną ikoną lat 60. i 70., która zdefiniowała branżę. To również pierwsza włoska artystka, która zyskała międzynarodowy rozgłos i miała fanów na całym świecie – także w Polsce. Nasza publiczność miała okazję słuchać jej głosu podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Valente występowała aż do początku XXI wieku. W 2021 roku niespodziewanie jej utwór „Bongo cha cha cha” znów stał się hitem, dzięki TikTokowi.

Nie żyje Caterina Valente

Jak włoski dziennik „La Repubblica”, Caterina Valente zmarła w swoim domu w Lugano w Szwajcarii. Tam wokalistka spędziła ostatnie dwadzieścia lat życia. Choć w latach 70. mówiła o emeryturze, ostatecznie występowała jeszcze w XXI wieku. 2021 roku jej przebój „Bongo cha cha cha” zdobył ponad miliard wyświetleń, stając się viralem na TikToku.

Przy muzyce Valente polska publiczność miała okazję bawić się w 1967 roku, gdy wokalistka przyjechała do Sopotu na Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Gwiazda jeździła nie tylko po Europie, ale również Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Kontakt z widzami ułatwiał jej fakt, że płynnie mówiła w 12 językach.

Artystka robiła też karierę w telewizji. Prowadziła włoskie formaty „Studio uno” oraz „Un’ora con Caterina Valente”. Pojawiała się również w „Bonsoir Caterina” i „Nata per la musica”. W 1964 roku dołączyła do grona pierwszych Europejek, które podbiły Las Vegas.

Valente przyszła na świat w 1931 roku w Paryżu. Wychowała się w rodzinie włoskich artystów. Jej matka była wokalistką oraz komiczką. Ojciec także zajmował się muzyką – grał na akordeonie.

