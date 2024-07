Udział w Celebrity Splash miał być dla Ilony Felicjańskiej doskonałą okazją do tego, aby pokazać się z dobrej strony widzom. Niestety, pomimo, iż jurorzy docenili jej skok w pierwszym odcinku, musiała pożegnać się z programem. Przypomnijmy: Pierwszy odcinek "Celebrity Splash" wzbudził wiele emocji. Tak prezentowały się gwiazdy

Ilona czuje się jednak wygraną, ponieważ w program włożyła mnóstwo pracy i poświęcenia. Wie, że nie pomogły jej jednak publikacje mediów o ciężkiej sytuacji finansowej. Zdradziła również, że jest mniej popularna od Adama Kraśko czy Oli Ciupy:

Mimo to czuję się wygrana. Pokonałam strach, skoczyłam, jury oceniło wysoko mój skok, w notach zajęłam drugie miejsce. To była jedna z najprzyjemniejszych chwil w moim życiu. To, że zamiast mnie widzowie wolą oglądać Adam Kraśkę i Olę Ciupę, odbieram jako świadectwo ich popularności. Moja jest mniejsza i tyle. Nie wiem, czy zaszkodziły mi artykuły na temat mojej sytuacji rodzinnej i finansowej. – przekonuje w „Twoim Imperium”.