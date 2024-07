Ile dziennie zarabia Krzysztof Gojdź? W rozmowie z Wideoportalem doktor gwiazd potwierdził, że jest to około 50 tys. złotych dziennie (jak mówił w rozmowie z VIVA!)! Zarobki lekarzy medycyny estetycznej oscylują wokół takich kwot. Doktor Gojdź nie zamierza tego ukrywać:

Mój menadżer nie pozwala mi wstawać z łóżka, jeżeli nie zarabiam dziennie 50 tysięcy złotych i lekarz medycyny estetycznej w Polsce właśnie tyle może zarobić - mówi lekarz.

Nic dziwnego, że jest to tak duża kwota - przecież z usług Krzysztofa Gojdzia korzysta mnóstwo gwiazd. Jak wyglądają ceny zabiegów w jego Holistic Clinic? Za liposukcję od 10 do 15 tys, za mezoterapię iniekcyjną od 500 do 1500 złotych, za osocze - około 1350 zł, a za wypełnianie ust - od 1 tys do 1500 zł.

Krzysztof Gojdź część swoich zarobków przeznacza jednak na cele charytatywne:

Krzysztof bardzo dużo pomaga biednym pacjentom po wypadkach, oparzeniach, itd. On nie chcę o tym mówić, ale to są naprawdę duże sumy - mówi nam osoba z otoczenia Krzysztofa.

Ponadto Gojdź zawsze podkreśla, że nie musi już pracować, a coraz częściej brakuje mu czasu na życie prywatne. Być może niedługo to się zmieni :)

Krzysztof Gojdź zarabia 50 tys. dziennie.

Krzysztof Gojdź bardzo dużo pomaga.