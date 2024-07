Krzysztof Gojdź zaskoczył niedawno swoich fanów na Instagramie, pokazując zdjęcia swojej byłej dziewczyny, Aleksandry, z którą odnowił kontakt na wakacjach w Grecji. Para spędziła mnóstwo uroczych chwil na wyspie Mykonos, a wszyscy zastanawiają się czy Krzysztof i Aleksandra ponownie ze sobą będą. Co na ten temat mówi znany doktor gwiazd?

To była moja miłość, kiedy mieszkałem w Nowym Jorku 5 lat temu, bardzo się kochaliśmy. Myślę, że ponownie te serduszko zaczęło bić, choć wielu mówi, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ja się zastanawiam. Ola jest śliczną dziewczyną, przede wszystkim ma wspaniałe serce, ona mieszkała w Stanach, więc myślę o powrocie do Stanów - mówi Krzysztof Gojdź.