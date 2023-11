Luksusowe życie Krzysztofa Rutkowskiego już chyba nikogo nie dziwi. Detektyw chętnie opowiada o swoim bogactwie, a na jego Instagramie możemy zobaczyć relacje z ekskluzywnych miejsc czy zdjęcia drogich samochodów. 63-latek nie oszczędza również na swojej rodzinie, której zapewnia życie na bardzo wysokim poziome. To, co przygotował dla syna z okazji 10. urodzin to istne szaleństwo. W grę wchodzą duże pieniądze.

Krzysztof Rutkowski wyprawi huczne urodziny dla syna. Postawił na wielkie atrakcje

Krzysztof Rutkowski jest jednym z najbardziej znanych detektywów w Polsce. Prywatnie jest związany z Mają Rutkowską, z którą ma syna również o imieniu Krzysztof. Chłopiec jest rozpieszczany przez rodziców którzy chętnie spełniają jego zachcianki. We wrześniu syn Krzysztofa Rutkowskiego pojechał do szkoły opancerzonym autem, oczywiście wszystko zostało zrelacjonowane na Instagramie. W grudniu młody Krzysiu będzie obchodzić swoje 10. urodziny, a dumny tata już zaplanował z tej okazji niezłe atrakcje. Mało kogo byłoby na to stać!

Spodziewamy się około 150 gości, w tym 50 dzieci — zdradził detektyw dla ''Faktu''.

W ubiegłym roku Maja i Krzysztof Rutkowscy pokazali, jak wyglądały 9. urodziny syna na swoim Instagramie. W tym roku internauci zapewne znów będą mogli liczyć na relacje z tego wydarzenia, bo detektyw w rozmowie z "Faktem" zdradził, że uroczystość jest w trakcie planowania.

Junior nie może się już doczekać urodzin. Zna tę salę zabaw, w której odbędą się urodziny. Bardzo mu się podoba. Tu duży, fajny obiekt. Teraz robimy przygotowania, organizujemy zaopatrzenie — zdradził Krzysztof Rutkowski.

Portal "Fakt" nieoficjalnie dowiedział się, że koszt imprezy może przekroczyć nawet 100 tysięcy złotych.

Junior kończy 10 lat, ma okrągłe urodziny i liczy się to, żeby dobrze bawił się on i jego goście, żeby mieli co wspominać — zakończył detektyw.

Krzysztof Rutkowski TRICOLORS/East News