Już dzisiaj dowiemy się kto zostanie laureatem 4. edycji programu Top Model. Według internautów największe szanse ma Osi Ugonoh, która w internetowych sondażach zdecydowanie wygrywa z pozostałą dwójką finalistów. Zaraz po niej widzowie typują Michała Baryzę, a na końcu Martę Sędzicką. Zobacz: Wybraliście zwycięzcę Top Model 4: Baryza, Marta czy Osi? Przewaga jest uderzająca

Jurorzy wybrali do finału troje najlepszych modeli z całej edycji, którzy musieli zmierzyć się z trudnymi i wymagającymi zdaniami. Najważniejszym atutem każdego z nich jest idealna sylwetka, nad którą ciężko pracowali przez wszystkie tygodnie, w których nagrywano program. Przed kamerą TVN opowiedzieli, ile schudli w czasie "Top Model":

Od początku programu zrzuciłam może z 5 kilogramów. Spadło mi 3 cm tak z bioder, z talii chyba centymetr, ale też z biustu mi spadło z 2 centymetry albo 3. - wyznała Osi.

Myślę, że w ferworze tej całej pracy schudłam z 4 kilo, ale to nie było tak, że się skupiałam nad tym, żeby zrzucać kilogramy, bo już przyszłam do tego programu przygotowana, bo wiem jakie są wymagania wobec modelek, więc jeżeli schudłam to przez przypadek. W biodrach mi ubyło centymetrów w trakcie programu i od razu w talii. Znaczy generalnie się zmieniły moje wymiary, na korzyść. - powiedziała Marta.

Przypakowałem, że w klatce zrzuciłem ze 120 cm na 102. Schudłem 10 kilo, więc myślę, że to jest dużo roboty. - pochwalił się Baryza.