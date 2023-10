Nagie sesje uczestników są w każdej edycji programu "Top Model". Widzowie często zastanawiają się, czy rzeczywiście bohaterowie show muszą mierzyć się z tak odważnym wyzwaniem na oczach tysięcy widzów. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z byłą uczestniczką programu, Anną Markowską. Jak ona widzi tę sprawę?

- Moda bardzo uczy takiej otwartości. [...] To jest branża, gdzie ciało jest absolutną normalnością. Tam na sesjach tak to wygląda. [...] To jest branża, gdzie trzeba mieć odwagę nie pokazywać się nago, bo do tego są zupełnie inne sesje, ale takiej otwartości i zgody ze swoim ciałem - wyznała przed naszą kamerą modelka.