Już dzisiaj poznamy zwycięzcę 4. edycji "Top Model". Tym razem do walki stanęła trójka bardzo różnych uczestników - ciemnoskóra Osi Ugonoh, męski Michał Baryza i blondwłosa Marta Sędzicka. W internecie od tygodnia trwają spekulacje na temat tego, kto powinien wygrać program. Patrząc na ilość fanów na Facebooku i Instagramie, łeb w łeb idą Osi i Michał. Model padł ostatnio ofiarą żartu internautów, którzy sugerowali, że uległ poważnemu wypadkowi. Przypomnijmy: Szokujące doniesienia! Baryza miał wypadek i nie wystąpi w Top Model

My również zapytaliśmy Was w dwóch sondażach o wskazanie zwycięzcy tego sezonu. Co ciekawe, w obu wybraliście prawie jednogłośnie Osi. Jeśli faktycznie modelka wygra, będzie pierwszą ciemnoskórą zwyciężczynią. W sondażu pod jednym z newsów oddaliście na Osi aż 38% głosów. Drugie miejsce zajął Michał Baryza (35%), a trzecie Marta Sędzicka (28%). Łącznie padło ponad 11 tysięcy głosów.

W drugiej ankiecie przewaga Osi jest jeszcze większa i wynosi aż 43%! Z kolei druga uplasowała się Marta (21%), a trzeci Michał (16,5%). Dodatkowo część z Was wskazała, że "Top Model" powinien wygrać uczestnik, który odpadł w trakcie trwania programu (10,5%), a tylko ok. 4% przyznało, że oglądanie show to strata czasu.

Na oficjalnej stronie TVN również prowadzi Osi, na którą głos oddało aż 61% z 808 osób głosujących. Druga jest Marta (21%), a trzeci Michał (17%).

Jeżeli podsumujemy wyniki z trzech głosowań, niepokonaną zostaje Osi Ugonoh. Drugie miejsce przypada Marcie Sędzickiej, a trzecie Michałowi Baryzie. Kto ostatecznie okaże się najlepszy?

Jedno jest pewne, dawno finał polskiego "Top Model" nie był tak niepewny w kwestii zwycięzcy, jak w tym roku.

