Andrzej Duda nowy rok przywitał na stoku w Istebnej. Prezydent wybrał się na narty, czym wzbudził niemałe zainteresowanie innych narciarzy oraz mediów. Materiał z szusowania głowy państwa pojawił się niemal we wszystkich stacjach telewizyjnych, portalach i gazetach. Andrzej Duda wielokrotnie wspominał, że narciarstwo jest jego wielką pasją. Wielką i... dość drogą. Jak podsumował „Fakt", prezydent miał na sobie strój narciarski i sprzęt za niemałą kwotę... Tabloid wycenił je na 9 tysięcy złotych! Lwią część tej kwoty miał pochłonąć komplet - kurtka i spodnie firmy Goldwin, których łączna wartość wynosi 3 tysiące złotych. Bardzo podobna kwota to narty prezydenta. Sprzęt Head Worldcup Rebels i Speed Pro z wiązaniami kosztuje około 2900 zł. Kolejne 3 tysiące to wartość dodatkowych elementów ekwipunku narciarza: gogli, kasku, butów, rękawic i kijków. Jak oceniacie look prezydenta na stoku? Podoba się wam sportowa odsłona Andrzeja Dudy?

Andrzej Duda to zapalony narciarz

Prezydent zainwestował w bardzo drogi sprzęt