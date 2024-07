Jej nazwisko nie schodzi z pierwszych stron kolorowych magazynów i portali plotkarskich. Weronika Rosati złapała ostatnio wiatr w żagle grając w serialu Luck u boku Dustina Hoffmana. Udowodniła sobie i innym, że rozwój jej kariery jest tylko kwestią czasu. I choć następna amerykańska produkcja – komedia Stand up guys nie zapewni aktorce znaczącej roli, to zdjęcia z Alem Pacino i Christopherem Walkenem dobrze się sprzedają. W Polsce doceniono jej rolę w thrillerze wojennym Obława.



Niezależnie jednak od gry aktorskiej, każde pojawienie się jej na imprezach branżowych upewnia nas , że odnalazła swój styl. Ostatnio przyszła na galę wręczenia Złotych Lwów w ramach Gdynia Film Festival i po raz kolejny wzbudziła sensację suknią w kolorze pudrowego różu projektu swojej mamy, Teresy Rosati. Na co dzień często pokazuje się w kapeluszach i skórzanych ramoneskach. Lubi dodatki zdobione ćwiekami, np. buty czy torebki. Szczególnie też upodobała sobie wisiorek z krzyżem Urban Outfitters.

Reklama

W strojach wieczorowych Weroniki Rosati widać inspiracje stylem gwiazd złotych lat Hollywood, tj. Elizabeth Taylor, Betty Davis czy Grace Kelly. Na co dzień ceni wygodę, którą zestawia z najnowszymi trendami. Jej modowe upodobania ewoluowały przez wiele lat. Niegdyś często ganiona za zbyt postarzające kreacje, teraz zachwyca perfekcyjnymi stylizacjami.



Reklama

Tak aktorka prezentowała się podczas imprez w ostatnim czasie: