Roszady w "Pytaniu na śniadanie" i nagłe zwolnienie wszystkich prowadzących odbiło się szerokim echem. Fani nie zamierzali ukrywać swojego niezadowolenia i przez długi czas domagali się przywrócenia swoich ulubieńców. Niektórych z nich ciepło wspominają do dziś, jak chociażby Olka Sikorę, który w śniadaniówce TVP cieszył się wielką popularnością. Teraz w sieci pojawiły się doniesienia, jakoby dziennikarz miał wrócić do formatu! Czy rzeczywiście tak się stanie? Zabrał głos!

Olek Sikora wraca do "Pytania na śniadanie"?

Z początkiem roku w Telewizji Polskiej zaszły drastyczne zmiany. Nowa władza z dnia na dzień zwolniła wszystkich dotychczasowych prowadzących "Pytania na śniadanie", a na ich miejsce zatrudniła zupełnie nowych. Widzów rozwścieczył taki obrót spraw i jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy głośno domagali się przywrócenia m.in. Olka Sikory, Małgorzaty Tomaszewskiej czy Idy Nowakowskiej.

Jednocześnie nowi gospodarze mieli niezwykle trudny początek, ale dziś wygląda na to, że odbiorcy pałają do nich większą sympatią. Tymczasem zwolnieni prowadzący zdążyli już poukładać swoje sprawy zawodowe. Największym zaskoczeniem dla wszystkich był transfer Kasi Cichopek, Maćka Kurzajewskiego i właśnie Olka Sikory do Polsatu, gdzie prowadzą nową śniadaniówkę - "Halo, tu Polsat". Na start zostali ciepło przyjęci, choć gdzieniegdzie w sieci wciąż pojawiają się głosy fanów, którzy tęsknią za ich obecnością w konkurencyjnej stacji. Czy jednak jest szansa, że spełnią się ich życzenia?

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się doniesienia, jakoby Olek Sikora wracał do "Pytania na śniadanie". Wszystko zaczęło się od rzekomej wypowiedzi Katarzyny Pakosińskiej, czyli obecnej współprowadzącej format, która miała zdradzić, że drzwi w TVP dla zwolnionych na początku roku gwiazd wciąż są otwarte, a Olek Sikora miał nawet już "pojawić się na planie śniadaniówki". W końcu sam zainteresowany stanowczo odniósł się do tych doniesień.

Ku jednak rozczarowaniu sympatyków, prezenter jasno zaprzeczył krążącym informacjom, określając je jako "fake news". Zdradził także, kiedy rzeczywiście ostatni raz gościł za kulisami "Pytania na śniadanie".

Od stycznia bieżącego roku nie byłem na planie ''Pytania na śniadanie''!

Nie ma więc już wątpliwości, że przynajmniej w najbliższej przyszłości widzowie nie zobaczą ponownie Olka Sikory na ekranach TVP. Warto jednak przypomnieć, że oprócz na łamach "Halo, tu Polsat", fani mogą obecnie oglądać go i kibicować w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Co ciekawe, nie tylko sympatycy dopingują go podczas przygody w Polsacie. Gdy bowiem oficjalnie ogłoszono jego transfer do konkurencji, jego koleżanka po fachu, z którą zasiadał na kanapie "PnŚ", Małgorzata Tomaszewska, napisała w sieci:

Jesteś NAAAJLEPSZY! Trzymam kciuki od zawsze na zawsze

Kolejny odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" fani mogą oglądać już w najbliższy piątek o godzinie 19:55.

