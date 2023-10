Ida Nowakowska o amerykańskim show biznesie z pewnością wie niemal wszystko, ale najwyraźniej nie interesuje się światem wielkiej mody, bowiem ominęła ją śmierć jednej z jej ikon. Traf chciał, że niewiedza gwiazdy TVP została obnażona na wizji, podczas "Pytania na śniadanie", kiedy to w studio poruszono temat ostatniej MET Gali. Zobaczcie, co takiego powiedziała prezenterka.

Reklama

Ida Nowakowska zaliczyła wpadkę w "Pytaniu na Śniadanie"

Ida Nowakowska i Marta Surnik, która w "Pytaniu na śniadanie" prowadzi kącik "Czerwony dywan", wzięły na tapet "modowe Oscary", czyli MET Galę. Ponieważ zaproszeni goście nie zawiedli i powybierali kreacje, o których niewątpliwie będzie się mówiło długo, paniom nie brakowało tematów do rozmów. Przypomnijmy, że motywem przewodnim tegorocznej imprezy była twórczość Karla Lagerfelda, stąd na evencie pojawiły się gwiazdy wystrojone w jego projekty lub ich dokładne kopie. Wszystkich przebił jednak Jared Leto, który pojawił się na wydarzeniu w kostiumie kotki Choupette, ukochanej pupilki nieżyjącego artysty. I to przy okazji wątku zwierzątka wyszło na jaw, że Ida Nowakowska nie wie, iż jego pan nie żyje od czterech lat.

Zobacz także: Ida Nowakowska o sytuacji w "Pytaniu na śniadanie": "Nie wiemy, czy będziemy tam jutro"

AKPA

Marta Surnik wspomniała o "kocich stylach", nazywanych tak dzięki kotce, którą miał projektant. Idzie Nowakowskiej wyrwało się wówczas, że Karl Lagerfeld kotkę "chyba ma". Jej koleżanka, aby uniknąć dalszych niezręczności, zaznaczyła, że kreatora nie ma już wśród żywych i doprecyzowała, jak teraz wygląda sprawa Choupette:

Ale Karl nie żyje. Kotka żyje. Choupette żyje, natomiast faktycznie motyw koci pojawiał się na czerwonym dywanie - uporządkowała wiadomości

instagram

Karl Lagerfeld zmarł w 2019 roku, a 11-letnia dziś Choupette ma się świetnie (choć z pewnością tęskni za swoim opiekunem), o czym mogą przekonać się osoby śledzące jej oficjalny fanpage na Instagramie. Fakty te najwyraźniej gdzieś umknęły Idzie Nowakowskiej.

Oglądaliście to wydanie "Pytania na śniadanie" i wyłapaliście wpadkę prowadzącej? Co wy na to?

Reklama

Zobacz także: Wiadomo, z kim Anna Popek poprowadzi "Pytanie na śniadanie". Jest też komunikat w sprawie Idy Nowakowskiej

East News/Wojciech Strozyk

AKPA/Kurnikowski