W porannych programach, które nagrywane są na żywo, nierzadko dochodzi do nieprzewidzianych wydarzeń. Czasem są to wpadki, a czasem emocjonalne reakcje. W ostatnim wydaniu "Pytania na śniadanie" doszło do gorącej wymiany zdań między gośćmi zaproszonymi do studia. Do dyskusji włączyła się Ida Nowakowska, która jeszcze bardziej podgrzała atmosferę.

Sprzeczka w "Pytaniu na śniadanie". Emocje wzięły górę

Ostatnie wydanie "Pytania na śniadanie" prowadzili Ida Nowakowska oraz Tomasz Wolny. Prowadzący gościli w śniadaniówce TVP nauczyciela, mamę trójki dzieci oraz psycholog. Rozmowa toczyła się wokół sposobu oceniania zachowania młodych uczniów — tematu, który wywołuje skrajne reakcje w społeczeństwie. Matka pociech uznała, że oceny powinny być jedynie w formie opisowej, ponieważ skala numeryczna jest krzywdząca. Nie zgodził się z nią pedagog i między gośćmi doszło do spięcia.

Co ciekawe, Ida Nowakowska postanowiła, że nie będzie studziła emocji i stwierdziła, że lubi, gdy jej goście się ze sobą nie zgadzają.

Już się państwo nie zgadzają, co ja lubię w naszym programie — powiedziała Ida Nowakowska.

Zaproszony do studia nauczyciel powiedział, że oceny z zachowania mają przygotowywać dzieci na to, co może je spotkać w przyszłości. Pedagog dodał, że każdy człowiek jest oceniany choćby na studiach, a także w dorosłym życiu — w pracy. Gdy atmosfera zrobiła się naprawdę gorąca, zareagował Tomasz Wolny.

Nasza tożsamość powstaje na podstawie informacji z zewnątrz, tego, jak jesteśmy oceniani, ale i tych z wewnątrz (...) Ocenianie jest tematem bardzo drażliwym, ponieważ trzeba wyważyć, czy niektóre zachowania wymagają karania, czy niekoniecznie — powiedział prowadzący.

Co sądzicie o wypowiedziach gości na temat wystawiania ocen z zachowania? Przypominamy, że prowadząca znów znalazła się w centrum uwagi. Niedawno doszło do wpadki z granatem w "Pytaniu na śniadanie", w którą gwiazda także była zamieszana.