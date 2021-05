Ida Nowakowska wraca do pracy w "Pytaniu na śniadanie"? Katarzyna Cichopek pokazała nagranie

Ida Nowakowska w końcu została mamą! Jak się okazuje, synek gwiazdy przyszedł na świat zgodnie z zaplanowanym terminem - 7 maja, a gwiazda dostała skurczy tuż po nagraniach "Pytania na śniadanie"! Teraz, po powrocie do domu, tancerka nie przestaje zalewać swoich fanów filmikami, które nagrywała w szpitalu , opowieściami o porodzie oraz zdjęciami uroczego maluszka. Teraz, na Instagramie gwiazdy pojawił się kolejny, poruszający wpis, a Ida Nowakowska wspomina w nim już o... kolejnym dziecku! Ida Nowakowska już planuje drugie dziecko? Choć wesołą nowinę przekazała dopiero we wtorek, Ida Nowakowska została mamą już w piątek. Jak się okazuje, synek gwiazdy przyszedł na świat dokładnie 7 maja o godzinie 1:04, a świeżo upieczeni rodzice nie kryją swojego szczęścia. Prowadząca "Pytania na śniadanie" i uwielbiana jurorka "Dance Dance Dance" od tego czasu zasypywana jest licznymi gratulacjami i chętnie dzieli się ze swoimi fanami doświadczeniami z ostatnich dni. Teraz, gwiazda, która wyjątkowo przygotowywała się do swojej największej życiowej roli, postanowiła opublikować na swoim Instagramie nagranie tuż po wyjściu ze szpitala. Ida Nowakowska nie kryła w nim swojej wdzięczności i postanowiła podziękować wszystkim, którzy pomogli jej w tych pięknych chwilach, jednak to słowa, które dodała, przykuły największą uwagę. Najszczersze PODZIĘKOWANIA dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie - Dyrekcji, która tworzy wspaniałą atmosferę... Wszystkim, których napotkałam tam przez tych pare dni. Profesjonalizm na najwyższym poziomie, w połączeniu z prawdziwym ciepłem, którego rodzina, a przede wszystkim kobieta, tak bardzo potrzebuje w tych tak znaczących chwilach.Aż prostu chce się tam wracać! Nigdy nie myślałam, że będę...