"Ida" to ostatnio jedna z najpopularniejszych polskich produkcji, która zgarnęła wiele nagród na świecie. Niestety nie udało nam się zdobyć prestiżowej statuetki podczas rozdania Złotych Globów, ale na koncie mamy wciąż wiele innych sukcesów. Zobacz: Złote Globy 2015: Polska ekipa na gali wśród największych gwiazd

Teraz mamy szansę na najważniejszy, czyli na zdobycie Oscara. "Ida" znalazła się wśród nominowanych, a o statuetkę powalczy z "Wild Tales", "Leviathan", "Timbuktu", "Tangerines". Emocjom nie ma końca, zwłaszcza, że to naprawdę niepowtarzalna okazja, aby pokazać światu dobre polskie kino. Poza tym Łukasz Żal i Ryszard Lenczewski mają szansę na nagrodę za najlepsze zdjęcia. Szansa na Oscara dla Polski dawno nie była taka realna.

Polskie dzieła nominowane są również w kategorii "Najlepszy film krótkometrażowy", a o Oscara walczyć będę aż dwa filmy: "Our course" w reżyserii Tomasza Śliwińskiego i Macieja Ślesickiego oraz "Joanna" w reżyserii Anety Kopacz. W walce o złotą statuetką przyjdzie im się zmierzyć z produkcjami "The reaper" Gabriela Serry Arguello, "White earth" J. Christiansa Jensena i "Crisis Hotline: Veterans press 1" Ellen Goosenberg Kent.

