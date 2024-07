1 z 7

Ola Ciupa wzięła udział w sesji zdjęciowej w kostiumach kąpielowych Azulena Beachwear na lato 2016. Piękna modelka jest ambasadorką tej marki już drugi rok. I wcale się nie dziwimy - seksowne kostiumy leżą na Oli Ciupie doskonale!

Tylko u nas gorące zdjęcia z przygotowań i backstage'u! Uważajcie, bo może się Wam zrobić gorąco!

Zobacz także: Ola Ciupa zdradziła, komu kibicuje na Eurowizji. Nie może się uwolnić od jednej piosenki...

Ola Ciupa, odkąd wystąpiła w teledysku Donatana "My Słowianie", jest jedną z modelek najchętniej angażowanych do sesji i kampanii zdjęciowych. Patrząc na zdjęcia jesteśmy pewni, że to nie ostatnia reklama z jej udziałem!