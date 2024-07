13 z 13

WODNIK

UCZUCIA: Jakieś Twoje grzeszki z przeszłości mogą teraz wypłynąć. Staraj się wszystko wyjaśnić aby nie wpłynęły na jakość aktualnej relacji lub by nie popsuły tego, co dopiero się rodzi. Unikaj dawnych znajomości, tam może czaić się zazdrość a nawet złośliwość i obmowa. Wspólni znajomi mogą mieć skłonność do pochopnych osądów, zachowuj dyskrecję.

KARIERA: Nowe okazje i możliwości wcale nie muszą na Ciebie czekać gdzieś daleko! Rozejrzyj się do dokoła, zobacz co się zmieniło na rynku, co nowego powstało, co się dzieje z dawnymi klientami, współpracownikami czy kontrahentami. W bliskim otoczeniu poszukaj nowej szansy dla siebie bo ona jest i czeka.